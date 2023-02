Alina (35) uit Lelystad vliegt schoonmoeder in de haren en slaat oog kapot: ‘Ze commandeerde me de hele dag’

RECENSIE Deze ambiance verwacht je in een wereldstad, niet in Lelystad (en de prijs valt ook best mee)

Hoge kwaliteit, zonder poespas. Bij MJ Café in de Bataviahaven in Lelystad kun je hoogwaardig lunchen en dineren, of wat drinken in de wijnbar met charcuterie, oesters en ongeveer 40 biertjes op de tap. En zo heel duur is dat helemaal niet.

2 februari