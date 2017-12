Alle bruggen en sluizen in Flevoland gestremd door storing

Volgens een woordvoerder van Provincie Flevoland is er een onderhoudsploeg onderweg vanuit Arnhem om de storing te verhelpen. Gezien de weersomstandigheden kan het lang duren voordat zij in Lelystad zijn aangekomen. Het is nog niet bekend wanneer de storing verholpen is. De precieze oorzaak is ook niet bekend. De storing is ontstaan in de controlekamer in het provinciehuis in Lelystad.