Alle hens aan dek voor droog Flevoland

Gemaal Wortman draaide de afgelopen jaren maar zelden 24 uur per dag. Maar de laatste tijd is dat wel heel vaak nodig. Aan het eind van 2017 viel zo veel regen dat het monumentale gemaal vol moest worden ingezet.

Het waterpeil in de Lage Vaart was in een paar dagen met 30 centimeter gestegen tot 590 onder NAP. Om dat weer omlaag te krijgen tot aanvaardbaar niveau (-627), moest Wortman continu draaien, samen met de gemalen Colijn (Ketelhaven) en Bloq van Kuffeler (Almere/Zeewolde). ,,Vorig jaar is dat helemaal niet nodig geweest, dit jaar al een paar keer'', zegt woordvoerster Theresa Kombrink in een toelichting. ,,Het wordt steeds natter.''

De buien die het KNMI voorspelde voor 2050, vallen volgens het waterschap nu al. De zomer van 2017 was de warmste en natste sinds tijden. Op sommige dagen dagen viel zelfs in korte tijd 90 mm water, meer dan gemiddeld in een maand. Dit zorgt voor meer werk bij het waterschap. Colijn en Bloq van Kuffeler draaien weliswaar automatisch, maar om Wortman, gebouwd in 1956, in bedrijf te houden, zijn mensen nodig. In ploegendiensten van twee controleren technici continu de temperatuur van de dieselmotoren, smeren ze elke twee uur de kleppen en houden ze de druk in de gaten.

Normaal gesproken zijn gemalen alleen 's nachts in bedrijf. Dat was nu niet genoeg. In zuidelijk en oostelijk Flevoland viel in de laatste dagen van 2017 gemiddeld 46 millimeter regen. Zwakste plek is de Lage Vaart. Die stijging met 30 centimeter viel binnen de marges, maar was volgens het waterschap wel 'aan de hoge kant'. Dat het juist daar hoog stond, verbaast woordvoerster Kombrink niet. ,,Flevoland loopt een beetje af, richting het IJsselmeer. Hoe verder naar het midden van de voormalige Zuiderzee, hoe dieper.''