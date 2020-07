Alleen kampvuur ontbreekt nog bij muzikale wandeling Tim Knol door Natuurpark Lelystad

Zijn zomer met festivals viel in het water. Maar zijn mini-concert op een heuveltje in het natuurgebied is ook net een festival, zegt Knol woensdagavond. Met een blik naar de grijze lucht, het miezert de hele avond al: ,,Met echt Nederlands festivalweer’’.

Kaasbroodje

Na zijn doorbraak in 2010 liet zijn management t-shirts maken met de tekst ‘Tim Knol is vet’. Niet alleen een verwijzing naar zijn muziek, ook een knipoog naar zijn lichaamsgewicht. Tja, Knol was stevig. Hij dronk graag bier, sloeg meerdere keren per week zeker vijftien glazen achterover. En ‘on the road’ scoorde hij bij elke tankbeurt een kaasbroodje of een andere snack.

Een jaar geleden, hij woog 120 kilo, ging het roer om. Knol had ‘wegtrekkers’ op het podium en besloot gezonder te leven. Sindsdien let hij op zijn voeding, heeft hij de drank afgezworen én wandelt hij veel. Samen met zijn platenmaatschappij Excelsior Recordings heeft hij zelfs een wandelclub opgericht. Met groepjes mensen gaat hij de natuur in. Gitaar op de rug, want tijdens de pauzes speelt hij een paar liedjes.

Volledig scherm © Mischa Massink

Woensdag staan er twee uitverkochte wandelingen in Lelystad op het programma. In totaal lopen zo’n tachtig mensen achter Tim Knol en boswachter Gerwin aan. Laatstgenoemde vertelt onderweg van alles over het wild in het Natuurpark en het ontstaan van het gebied. De dieren houden zich het eerste uur redelijk verborgen, maar gaandeweg spotten de wandelaars toch nog moeflons, edelherten, een Pater Davidshert, een wisent en wroetende wilde zwijnen.

Heerlijke akoestiek

Op twee plekken haalt Knol zijn gitaar uit de hoes en speelt een paar liedjes. Eerst een korte, ‘knallende’ set op het uitkijkpunt. Op het eind een langer optreden in de beheerschuur van het Flevo-landschap. ,,Heerlijke akoestiek hier’’, zegt Knol. Hij omschrijft het natuurgebied als een ‘gem’, een pareltje. ,,Ik werd benaderd door het Flevo-landschap om hier te lopen. Ik ging kijken en was meteen verkocht’’.