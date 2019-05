Almeerder (35) langer vast voor betrokkenheid bij dood 72-jarige man uit Lelystad

Andere verdachte

Naast de Almeerder is ook een 48-jarige man uit Lelystad verdachte in het onderzoek. Zijn voorarrest werd donderdagmiddag met 14 dagen verlengd. De verdachte uit Lelystad is volgens de Telegraaf ex-tbs’er Jan van K. Die kreeg zowel in 1993 als in 2005 tbs opgelegd. In beide gevallen na een moordpoging, zo blijkt uit oude vonnissen. Hoe lang hij op vrije voeten was is onduidelijk. Volgens de Telegraaf gaat het om een roofmoord; er zou een paar duizend euro aan contant geld in het appartement hebben gelegen.