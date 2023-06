Almere krijgt tien miljoen van Rijk voor meer groen in het centrum

met video Actie voor herstel van vernielde herden­kings­plek Dronten: ‘Je weet werkelijk waar niet wat je ziet’

Hij werd vooral bekend door zijn strijd met corona-activist Willem Engel. Nu wil Harderwijker Norbert Dikkeboom zijn bekendheid op Twitter inzetten om de herdenkingsplek in Dronten, die volledig vernield werd, in ere te herstellen. Samen met het KWF is hij een crowdfunding gestart. Want ook hij heeft een verhaal bij de plek.