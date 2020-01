Als 14-jarige vlucht Awet uit Eritrea, een journalist uit Lelystad tekent zijn verhaal op: ‘Geen zielig boek’

Als 14-jarige ontvluchtte Adem (nu 22) zijn thuisland om twee jaar later na een zware reis in Nederland aan te komen. Hij zat enige tijd in de azc’s in Ter Apel en Dronten en kwam in 2015 in de noodopvang in Lelystad terecht. Daar ontmoette hij Natasja Bijl (44) die hem taalles gaf. Ze werden vrienden en Bijl begon Adem steeds meer vragen te stellen over zijn thuisland, zijn vlucht en wat dat met hem deed. ,,Ik dacht: jij bent mijn boek.’’