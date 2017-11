Ambtenaren twee keer op een dag op straat in Lelystad

Sein

De ontruimingsoefening in de ochtend, zo rond half elf, was zo voorbij. Maar 's middags moeten werknemers en bezoekers van het stadhuis meer dan een uur buiten wachten voor het sein veilig werd gegeven. ,,Sommigen zochten de warmte van winkels in de omgeving op, zoals de HEMA."

Van Willigen legt uit wat er gebeurde. ,,In het stadhuis aan de kant van de bieb werd een koffertje aangetroffen. Nu is niet elke onbeheerde tas verdacht, maar het gedrag van de eigenaar ervan toch wel. Die was er namelijk al op aangesproken de aktetas mee te nemen, maar was op een gegeven moment toch verdwenen. Zonder zijn kofffertje. Daarop is het protocol in werking getreden: ontruiming."