Ambulance zelf in de problemen, tractorbestuurder schiet te hulp

Gratis trouwen in de regio gaat snel en sober: In vijf minuten ben je man en vrouw

18 oktober Elkaar snel het jawoord geven aan de balie in het gemeentehuis zonder ringen of bezoekers. Nederlandse gemeenten proberen gratis trouwen zo onaantrekkelijk mogelijk te maken in de hoop dat mensen er niet meer voor kiezen, zo blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Ook in deze regio gebeurt het sober en snel.