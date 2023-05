Anton Klijn nieuwe directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Politiek Noordoost­pol­der steekt stokje voor ‘te gemakkelij­ke’ huisves­ting arbeidsmi­gran­ten: ‘Tijd om in te grijpen’

De zorgen nemen toe over de huisvesting van arbeidsmigranten in de Noordoostpolder. Vijf dorpen trekken aan de bel nu er ‘in hoog tempo’ leegstaande boerderijen worden opgekocht om er buitenlandse werknemers onder te brengen. Dit leidt onder meer tot onrust en ‘sociale ontwrichting’, meent Dorpsbelang in Kraggenburg, Luttelgeest, Creil, Ens en Marknesse. De politiek schiet te hulp: ,,Het is tijd om in te grijpen.’’