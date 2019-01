Arme gezinnen profiteren van afschot herten Oostvaardersplassen: 8000 zakjes vlees naar voedselbank

Zorgminis­ter: geen calamitei­ten rond ziekenhuis Lelystad, stichting reageert verbijs­terd

18 januari Het uitkleden van het ziekenhuis in Lelystad heeft nog niet tot calamiteiten geleid. Dat schrijft minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de Inspectie zijn nog maar een paar meldingen binnengekomen. De Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad (BZL) is ‘verbijsterd’.