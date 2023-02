Arriva: treinen Vechtdallijnen en noorden rijden ondanks staking

Vanwege de staking in het streekvervoer rijden de Arriva-treinen in Achterhoek Rivierenland niet. Ook rijdt ongeveer twee derde van de bussen in deze regio niet. In Zuid-Holland Noord rijdt ongeveer 60 procent van de Arriva-bussen niet, in Friesland gaat het om de helft en voor stadsbussen in Lelystad geldt dat tot nu toe ongeveer 30 procent niet rijdt, meldt de vervoerder.