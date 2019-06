Auto brandt volledig uit in Lelystad

Stadscom­pli­ment Lelystad voor stuwende kracht achter Oldtimer­dag

16 juni Bij de start van de 35ste Oldtimerdag in Lelystad hebben William en Tineke van der Meulen vandaag een stadscompliment gekregen. Het echtpaar is van meet af nauw betrokken bij het evenement. Ook hun zoon Mike zet zich inmiddels al jaren in voor de Oldtimerdag.