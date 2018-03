Auto gecrasht op A6 bij Lelystad, gewonde inzittenden spoorloos

Voor de politie was echter duidelijk dat bij het ongeval letsel was opgelopen, want in de auto vonden ze bloedsporen. Dus gingen agenten naar het ziekenhuis, waar ze inderdaad twee mensen troffen die in de auto hadden gezeten. Een persoon is bij het ongeluk zwaargewond geraakt. Een ander kon na behandeling in het ziekenhuis worden aangehouden. Ook twee anderen, waarvan de politie vermoedt dat ze bij in de auto zaten ten tijde van het ongeval zijn aangehouden. Veel meer kan de politie op dit moment nog niet kwijt, omdat, zo geeft ze aan op Facebook, 'nog veel aan deze zaak moet worden onderzocht'.