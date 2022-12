Auto in Lelystad ligt in het water, bestuurder is verdwenen (maar blijft niet lang spoorloos)

Een auto half in het water, maar de bestuurder is nergens te bekennen. Deze situatie treffen de hulpdiensten vanochtend aan bij het Gelderse Diep in Lelystad. De automobilist blijft echter niet lang spoorloos.

Het is iets na 08.00 uur als duikers van de brandweer in het water langs de Dronterweg zoeken rond een zilverkleurige Toyota. Brandweer, politie en ambulance zijn aanwezig en zien de auto half in het water liggen. Hoe het voertuig daar terecht is gekomen, is onduidelijk. Van de bestuurder ontbreekt ieder spoor.

Zoektocht

Er wordt in en rond het water gezocht, maar niemand aangetroffen. Intussen wordt de auto uit het water getakeld. Het voertuig heeft schade aan zowel de voor- als achterkant. ,,Er wordt gekeken of de persoon eventueel thuis of ergens anders is", zegt een woordvoerder van de brandweer Flevoland.

Die methode heeft succes, laat de politie Midden-Nederland even later weten. Zij hebben contact gehad met de bestuurder en het lijkt allemaal mee te vallen. Waarom de automobilist niet bij zijn auto te vinden was, weet de politiewoordvoerder niet. Er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken.

