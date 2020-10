Auto in Lelystad raakt van de weg en slaat over de kop: slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis

video Boswach­ters klaar met verzamel­drift: ‘Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de natuur’

28 september Bosbezoekers die massaal kastanjes en walnoten meenemen en daarbij weinig oog hebben voor de natuur. Het blijkt een ergernis van Staatsbosbeheer die in coronatijd is vergroot. Boswachters trekken aan de bel, want dieren zijn de dupe. ,,Dit kan ernstige gevolgen hebben.’’