Auto's door gladheid van de weg op A6 bij Lelystad

Minister: wel degelijk 'kundige en betrokken' medewerkers op ministerie

22 november Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschikt volgens minister Cora van Nieuwenhuizen wel degelijk over ‘kundige en betrokken medewerkers’. Dit schrijft ze in een reactiebrief op Kamervragen die waren gesteld over de omstreden uitspraken die oud-staatssecretaris Sharon Dijksma onlangs deed.