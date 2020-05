Auto vliegt in brand in Lelystad, politie onderzoekt brandstichting

Steiger naast zorgcen­trum in Lelystad brengt familie bij corona-patiënten

30 april Corona-patiënten in woonzorgcentrum De Uiterton in Lelystad staan weer oog in oog met hun familie en vrienden. Dankzij een bouwsteiger die naast het complex is geplaatst. ,,Er klonken vreugdekreten’’.