Automobilist belandt in sloot in Lelystad

Slagveld Oostvaar­ders­plas­sen: dierenacti­vist contra de boswachter

7 december Het vonnis is geveld door de rechter. In natuurgebied Oostvaardersplassen mogen 1830 edelherten worden afgeschoten. In de strijd over het lot van de grote grazers staan dierenactivist Yvonne Bierman (79) en boswachter Hans-Erik Kuypers (52) lijnrecht tegenover elkaar.