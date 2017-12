Automobilist omgekomen bij ongeluk op dijk Lelystad - Enkhuizen

Voorstanders uitbreiding Lelystad Airport 'gaan er vol in'

11 december Nu de bijval voor uitstel van Lelystad Airport toeneemt, gaan prominente inwoners van de stad in de tegenaanval. De kersverse stichting 'Lelystad Airport moet door' begint een campagne om duidelijk te maken dat het vakantievliegveld in april 2019 open moet. ,,We gaan er vol in.''