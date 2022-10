Automobilist raakt onwel in Lelystad en botst op rotonde

update Verkeers­hin­der na kettingbot­sing op A6 bij Lelystad opgelost

Vijf auto’s zijn donderdagmorgen tegen elkaar gebotst op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Hierdoor was een rijstrook afgesloten. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.

29 september