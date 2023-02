Automobilist rijdt pylonnen politie omver bij controle in Lelystad (en valt door de mand)

Bij een grote verkeerscontrole in Lelystad heeft de politie vanochtend 42 bekeuringen uitgeschreven. Eén bestuurder viel in het bijzonder op. Hij reed vóór de controle over twee pionnen heen. Het vreemde onderbuikgevoel dat de agenten hiervan kregen, bleek terecht.

De controle was van 8.00 uur tot 11.30 uur op de Agoraweg, vlak bij het winkelcentrum. De meest begane overtreding was het niet kunnen tonen van het rijbewijs. Hiervoor werd 16 keer een boete uitgedeeld. Wat ook opviel: twee bestuurders negeerden het stopteken van de politie. Ook zij werden bekeurd.

Daarnaast kregen vier mensen een proces-verbaal voor het niet dragen van de gordel, bij drie auto’s was de verlichting niet in orde, twee bestuurders hadden een telefoon in de hand en één auto had gladde banden.

Eén automobilist trok de speciale aandacht van de politie door over twee pionnen heen te rijden. Even later bleek waarom de man, een 53-jarige Lelystedeling, zijn voertuig niet helemaal onder controle had. Hij was onder invloed van alcohol, zo wees de blaastest uit. Maar dat niet alleen.

De speekseltest wees uit dat de man uit Lelystad óók drugs had gebruikt. Hij testte positief op THC, amfetamine en opiaten. Bij de man is bloed afgenomen. Dat wordt getest op het in combinatie gebruiken van deze stoffen. Hij zal aan de hand van de uitslag al dan niet worden vervolgd.

De controle was opgezet door 20 agenten in opleiding, die begeleid werden door ervaren collega’s.

