Automobilist uit Lelystad maakt er een potje van, politie neemt auto in beslag

Na een korte achtervolging gaf de bestuurder het op en stopte de auto. De bestuurder wisselde nog wel even snel met de bijrijdster. Die actie mocht niet baten. De politie wist met wie ze te maken had; een hardleerse bestuurder die al 7 keer eerder was aangehouden vanwege het rijden zonder rijbewijs.

Dat was niet het enige. Ook bleek de man onder invloed van harddrugs op achter het stuur te zitten, bleek na onderzoek. De politie heeft de auto in beslag genomen. Die is de eigenaar kwijt. Ook krijgt de man nog eens meerdere bekeuringen op zijn bordje. De vrouw die naast hem zat, had eveneens geen rijbewijs.