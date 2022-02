Automobilist ziet fietser over het hoofd en veroorzaakt aanrijding in Lelystad

Officier: baby Yara uit Lelystad was misschien nog te redden geweest als moeder eerder had ingegrepen

Als de moeder van de bijna tien maanden oude Yara bij het eerste signaal van onraad alarm had geslagen, was de baby uit Lelystad misschien nog te redden geweest. Dat zei de officier van justitie in Lelystad tijdens haar requisitoir dinsdag. Ze eiste voor doodslag en het in hulpeloze toestand laten van de baby vijf jaar cel en tbs met voorwaarden tegen de 26-jarige Shelly van der P.

1 februari