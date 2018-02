Autoruit niet goed gekrabd: 380 euro boete

Daar kan een 23-jarige Lelystedeling over meepraten. Hij kreeg vrijdagmorgen een boete van maar liefst 380 euro omdat hij niet goed had gekrabd. De politie hield hem aan op de Larserdreef omdat hij alleen een 'klein kijkgaatje' in de ijslaag op zijn voorruit had gemaakt. 'Er was nauwelijks zicht naar voren, naar achteren of opzij', meldt de politie op internet. 'Als het gevaar niet voldoende motivatie is, dan is hopelijk de dreiging met een torenhoge boete de juiste motivator om 3 minuten tijd in te ruimen om de autoramen en spiegels volledig ijsvrij te maken.'