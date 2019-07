Aviodrome in Lelystad decor voor grote dramaserie over luchtvaart. Meespelen? Dat kan!

Een nieuwe dramaserie met hoofdrollen voor Fedja van Huêt en Daan Schuurmans wordt grotendeels opgenomen in Lelystad. In elk geval bij Aviodrome en mogelijk op Lelystad Airport. Zin in een bijrol? Er zijn nog figuranten nodig.

'Vliegende Hollanders’ heet de achtdelige serie die in het najaar van 2020 te zien is bij AVROTROS. Het verhaal speelt zich af in de begindagen van de commerciële luchtvaart in Nederland. Van Huêt speelt vliegtuigbouwer Anthony Fokker, Schuurmans kruipt in de huid van KLM-oprichter Albert Plesman. ‘Als luchtvaartpioniers onlosmakelijk met elkaar verbonden’, meldt AVROTROS. Hoewel hun karakters ‘als dag en nacht’ verschilden, maakten ze van Nederland een belangrijke speler in de luchtvaartwereld. Regisseur is Joram Lürsen (bekend van Alles is Liefde, Judas, Publieke Werken)

Quote In Lelystad worden verschil­len­de vliegvel­den nagebootst Woordvoerster AVROTROS

Het grootste deel van de serie wordt in Lelystad opgenomen, zegt een woordvoerster van AVROTROS. ,,Hier worden verschillende vliegvelden nagebootst.’’ Ze heeft het over Aviodrome en Lelystad Airport, al is laatstgenoemde locatie nog niet zeker. ,,We zijn nog in gesprek’’, zegt woordvoerster Jessica van Breda. ,,We wachten nog even het voorstel af.’’ Het idee is om een stuk grasveld bij de RDW-baan, die naast het vliegveld ligt, te gebruiken voor de opnamen, laat ze weten. ,,Het zit dan de operatie niet in de weg’’.

Complete set