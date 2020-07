Aviodrome in Lelystad krijgt deze zomer hulp van KLM-personeel

Traumaheli naar Oostvaar­ders­dijk in Lelystad, nog zeker 2 uur verkeers­hin­der

1 juli Aan het eind van de middag is een traumahelikopter ingezet voor een slachtoffer van een verkeersongeluk op de Oostvaardersdijk in Lelystad. De weg is deels afgesloten voor onderzoek, verkeer wordt omgeleid via een parkeerterrein.