Bacterie zorgt voor rode sloot in Lelystad

Recordjaar voor Flevolandse arbeidsmarkt

2 november Het gaat dit jaar niet alleen goed met de werkgelegenheid in Flevoland, maar het gaat op sommige fronten zelfs beter dan ooit. Er zijn het afgelopen jaar 2200 banen bij gekomen, een stijging van 1,3 procent. In totaal werden op 1 april 176.000 arbeidsplaatsen in Flevoland geteld, een record.