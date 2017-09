Bandenhandel hoeft geen maatregelen tegen tijgermug te nemen

Kans op 'vacuümtrein' Hyperloop One naar Lelystad kleiner

18 september De kans dat Nederland een supersnelle 'vacuümtrein' verbinding krijgt is kleiner geworden nu het Amerikaanse bedrijf Hyperloop One voorlopig topprioriteit geeft aan tien andere kandidaten. De plannen voor een hyperloop testbaan in Flevoland zijn nog wel in beeld.