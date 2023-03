‘Bankmedewerkers’ sluizen bijna 500.000 euro bij tientallen slachtoffers weg, drie verdachten aangehouden

Oud 50PLUS-lei­der Henk Krol maakt politieke ‘comeback’ als lijstduwer lokalen: ‘Ik ben door vier andere partijen benaderd voor de Eerste Kamer’

Voormalig 50PLUS-voorman Henk Krol is terug in de politieke arena. Als lijstduwer voert hij campagne voor Sterk Lokaal Flevoland en via reclamespotjes en optredens in tv-programma’s probeert hij de opkomst bij de provinciale verkiezingen te bevorderen. ,,Kiezers hoeven niet per se op lijst 14 te stemmen, als ze maar naar de stembus gaan.’’