Bas Jan van Bochove informateur voor provincie Flevoland

Bas Jan van Bochove is de informateur voor het vormen van een nieuw bestuur voor de provincie Flevoland. De voormalig wethouder van de gemeente Lelystad krijgt daarmee een belangrijke taak in het oplossen van de bestuurscrisis.

Het voorstel van 50Plus om Van Bochove tot informateur te benoemen werd aangenomen met 29 van de 38 stemmen.

De SP en PVV stemden niet in. De SP kan niet instemmen met een informateur wiens politieke kleur CDA, VVD of D66 is. Het zijn juist deze drie partijen die de SP verantwoordelijk houdt voor de bestuurscrisis van de afgelopen weken. Die ontstond toen bijna een maand geleden de drie coalitiegenoten in een persbericht het vertrouwen opzegden in SP-gedeputeerde Ad Meijer.

Ook de PVV stemde tegen Van Bochove, omdat deze fractie niet de partijen wil belonen voor het 'wangedrag' sinds het uitbrengen van het persbericht halverwege februari.

Van Bochove was ruim tien jaar actief in de Tweede Kamer namens het CDA, de partij die in Flevoland een behoorlijk aandeel heeft in het ontstaan van de huidige crisis.

Taken

Nu Van Bochove officieel is benoemd tot informateur, dient hij op korte termijn een voorstel voor een mogelijke coalitie doen. Hij kan zich daarbij baseren op het rapport van de Commissaris van de Koning, waarbij twee opties als haalbaar worden omschreven: een meerderheidscoalitie van VVD, CDA en D66 aangevuld met combinatie PvdA/GroenLinks of SGP/ChristenUnie. De andere reëel geachte optie is een minderheidscoalitie met wisselende meerderheden.

Welk voorstel er ook uit de bus komt, duidelijk is dat VVD, CDA en D66 terugkeren in het pluche. En heel waarschijnlijk met dezelfde gedeputeerden die een week geleden hun ontslag hebben ingediend.

Haast

Haast is geboden, want als er niet voor 1 april een nieuw college van Gedeputeerde Staten is, dan vormt Commissaris van de Koning Leen Verbeek in zijn eentje het voltallige college. En dat is een scenario dat onwenselijk wordt geacht.