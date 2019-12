Batavia op het droge in Lelystad: bijna de helft van bedrag is binnen

Update Complete chaos bij faillisse­ment MC IJsselmeer­zie­ken­hui­zen Lelystad: veiligheid patiënt was in gevaar

19 december Vertraging in behandelingen, onvindbare dossiers, getouwtrek om patiënten en gebrek aan medicijnen. De veiligheid van patiënten van MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad is rond het faillissement, vorig jaar oktober, in gevaar geweest. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een donderdag verschenen rapport over het volgens de raad ‘chaotische en ongecontroleerde’ faillissement van het ziekenhuis. De Raad wil dat er een fonds komt om failliete ziekenhuizen in stapjes te sluiten om goede zorg voor de patiënt te garanderen.