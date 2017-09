Batavia Stad verkoopt fors meer

video 'Elke tijgermug in ons land is er één te veel'

30 augustus Het gaat goed met de strijd tegen de tijgermug. Werden er enkelen jaren geleden nog honderden exotische muggen in speciale vallen gevonden, nu zijn het er hooguit vijftien. Toch zijn er zorgen: ,,Elke tijgermug die gevonden wordt, zoals in Aalten en Lelystad, is er één te veel”, zegt Wilfred Reinhold van Platform Stop Invasieve Exoten.