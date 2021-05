Bedrijven haken af nu Lelystad Airport steeds maar niet van de grond komt: ‘Spelregels veranderen steeds’

Laat Lelystad Airport nachtvluch­ten overnemen van Schiphol, stelt de regio: ‘Luchthaven staat klaar’

31 maart Lelystad Airport kan Schiphol ontlasten door nachtvluchten over te nemen. Dat schrijft de provincie Flevoland, gesteund door de gemeente Lelystad, in een brief aan de Tweede Kamer. Niet dat er ’s nachts gevlogen wordt in de polder: na de verschuiving naar Lelystad moeten de vluchten overdag plaatsvinden.