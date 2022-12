Bedrijventerrein Flevokust Haven in Lelystad loopt razendsnel vol, hoe moet het verder met deze ‘logistieke hotspot?’

Winkeldief (35) uit Lelystad betrapt, eet helft van zijn buit op

Een 35-jarige man uit Lelystad is vanmorgen vroeg betrapt op winkeldiefstal. De dief had twee croissants en twee blikken bier gestolen uit de Albert Heijn-supermarkt aan de Neringpassage in Lelystad. Winkelpersoneel had het in de gaten, waarna de politie ingeschakeld werd.

17 november