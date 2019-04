Beekman Klinieken eist in kort geding patiëntendossiers terug van St Jansdal

In een kort geding worden de medische dossiers geëist van de patiënten die in de zelfstandige kliniek op de locatie van het medisch centrum in Lelystad werden behandeld. Na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen is het ziekenhuis overgenomen door St Jansdal uit Harderwijk. De Beekman Klinieken, met vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Hilversum en Hardenberg, huurde behandelruimte in het Lelystadse ziekenhuis.