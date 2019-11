Beekman Klinieken in Lelystad en Emmeloord failliet: ‘Er was geen plan B’

Hij spreekt van een ‘onhoudbare situatie’. ,,Mijn inventarisatie is dat er elke dag geld bij moest. Lukt dat niet dan moet je stoppen. Er was geen plan B. Er was geen partij die een noodkrediet kon verstrekken.’’ Patiënten worden zo veel mogelijk doorverwezen naar andere klinieken, zegt De Lauwere. Om hoeveel mensen het gaat, kan hij nog niet zeggen.

Faillissement

De Beekman Klinieken had vestigingen in Amsterdam, Hilversum, Lelystad en Emmeloord. Volgens de website was een filiaal in Bussum ‘in de maak’. De Lelystadse kliniek was tot vorig jaar als zelfstandige organisatie gevestigd in MC Zuiderzee. Na het faillissement van het ziekenhuis weken de plastisch chirurgen uit naar een gebouw aan de Middendreef in Lelystad. Daar hebben ze nog geen 4 maanden gezeten. De Emmeloordse vestiging bevond zich in het Dr. J. H. Jansencentrum.