Behandeling voor Stanley uit Lelystad die dochters ontvoerde: ‘Ik ben slim, maar niet altijd verstandig’

Wethouder is enthousi­ast over eerste spreekuur voor wijkbewo­ners Zeewolde: ‘Ze kunnen verhaal kwijt’

Bewoners van de Zeewolder wijken Noord en Centrum maken zich zorgen over de overlast in de haven en het gebrek aan toezicht. Die zorg deelden ze dinsdag tijdens het allereerste inloopspreekuur met wijkwethouder Helmut Hermans. ,,De aanloophaven is in de zomer net een drijvende camping.”