Belangstelling is groot voor industrieterrein bij containerhaven Flevokust

Het was de bedoeling om het industrieterrein in Lelystad-Noord, achter de nieuwe containerterminal Flevokust, in stapjes uit te geven. Nu er veel bedrijven aankloppen, wil de gemeente de beschikbare 43 hectare in een keer uitgeven. De raad moet hier overigens nog mee akkoord gaan.

De eerste 7,4 hectare wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Hier kunnen zich begin volgend jaar bedrijven vestigen. In totaal is er al 18 hectare grond gereserveerd, meldt de gemeente. Los daarvan is er meer interesse van bedrijven. Het gaat om grote kavels, aldus Lelystad. Dan maar het hele gebied, nu nog landbouwgrond, in een keer aanbieden. Om snel in te spelen op de vraag en te voorkomen dat er bedrijven elders hun heil zoeken.

Uitbreiding