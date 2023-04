Belg met openstaande celstraf van acht jaar voor poging tot moord aangehouden in Almere

Oude polderband is terug voor ode aan schuurfees­ten in Flevoland: ‘Niemand had het over brandvei­lig­heid’

In het piepjonge Dronten is begin jaren 70 maar weinig te beleven. Vier broers en een zwager brengen leven in de brouwerij. Zij beginnen een band, treden op in schuurfeesten en staan daarmee aan de basis van de ‘polderpopcultuur’. Dit gezelschap, BROZ, is even terug. Om een ode te brengen aan die speciale tijd. ,,We speelden soms voor meer dan 1000 mensen. Vluchtwegen bestonden nog niet.’’