Beperkte actiebereidheid tegen afschieten van herten rond Oostvaardersplassen

VIDEO Karttalent Mitchell (10) uit Harderwijk wil de Formule 1 in, of anders de vrachtwa­gen

16 december Natuurlijk, hij wil ooit in de Formule 1 rijden. Net als Max Verstappen. De 10-jarige Mitchell van Dijk maakte begin december de eerste stappen in dat lange traject. De Harderwijker werd derde op het WK karten in Brazilië. ,,En als de Formule 1 niet lukt, dan wil ik in een vrachtwagen de Dakar Rally rijden’’, klinkt het stoer.