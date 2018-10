Berekening minister vlieglawaai Lelystad Airport ‘ondeugdelijk’, zegt adviesorgaan

In mei vond een zo genoemde ‘belevingsvlucht’ plaats, zodat mensen die onder die toekomstige vliegroutes wonen konden ervaren hoeveel overlast ze ervaren van de Boeings en Airbussen, als die vanaf 2020 van- en naar Lelystad Airport vliegen. Uit geluidsmetingen bleek dat die belevingsvlucht soms wel twee keer zoveel geluidsoverlast veroorzaakte als in het officiële milieueffectrapport (mer). Dat rapport, gebaseerd op veel bekritiseerde rekenmodellen, is gebruikt voor het luchthavenbesluit (de vergunning) van Lelystad Airport.

Onbegrijpelijk

Volgens de minister vallen de verschillen ‘binnen de bandbreedte’ en is niet duidelijk hoe het kan dat de geluidsniveaus afwijken. De Regiegroep weerspreekt dat, noemt het door de minister ‘statistisch ondeugdelijk onderbouwd’ en vindt daarom dat er genoeg vraagtekens te zetten zijn bij de berekeningen die zijn gebruikt in de mer. Daarom zouden die opnieuw moeten. Dat de minister daar niet voor kiest, noemt de Regiegroep in de brief ‘onbegrijpelijk'.

De Regiegroep herhaalt in de brief ook haar verzoek om het luchtruim eerst her in te delen, en pas dan Lelystad Airport in gebruik te nemen als vakantieluchthaven. Die opening staat nu gepland voor het voorjaar van 2020. Een herindeling van het luchtruim - die enkele jaren later klaar moet zijn - moet ervoor zorgen dat vliegtuigen sneller kunnen stijgen, waardoor ze hoger over Oost-Nederland vliegen en dus minder geluidsoverlast veroorzaken. Dat kan nu niet, omdat de vliegtuigen van Lelystad niet kunnen worden ingepast op de hoogtes waar nu vliegtuigen van en naar Schiphol in vliegen.