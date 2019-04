Bestuursleden Lelystad ‘67 doen aangifte van bedreigingen na coup-poging

Het begint allemaal vorige week met een bericht dat de twee overgebleven bestuursleden krijgt van 24 leden. De leden vragen een bijzonder algemene ledenvergadering aan om alle bestuurstaken opnieuw te verdelen. ,,We kregen een mail. Daarin gaven die leden onder andere aan dat ze zich ernstig zorgen maakten. Dat kwam rauw op ons dak vallen, want we hebben ons jarenlang keihard ingezet. En dan nu dit”, vertelt een hevig geëmotioneerde Kimberly Muller, voorzitter van de club.

Bedreiging

De boodschap is een klap in het gezicht voor Muller en haar kompaan. Maar het blijft niet bij dit bericht. Zowel de voorzitter als de penningmeester en zijn kinderen worden bedreigd. ,,Echt een hele kwalijke situatie. Daarvoor hebben we aangifte gedaan, want dit kan nooit de bedoeling van vrijwilligerswerk zijn. We willen absoluut niet zeggen dat het door die groep komt, maar het is wel daarna begonnen”, stelt Muller.

Volgens de woordvoerder van de werkgroep, Martijn Laurense, gebeurt het wel vaker binnen de club dat mensen worden bedreigd. ,,Dat is een heel verontrustend beeld. Of er een relatie is? Dat is niet aan mij. Politie en justitie moeten dit goed onderzoeken en uiteindelijk kunnen we dan bekijken of er een relatie is. Maar het is natuurlijk heel choquerend”, vindt hij.

Onrustig water

Met de bijzonder algemene ledenvergadering wil de werkgroep van Lelystad ‘67 weer een gezonde en veilige club maken, ook omdat het kampt met grote financiële problemen. ,,De vereniging vaart al geruime tijd in onrustig water en daarom zijn er mensen met een rood-wit hart bij elkaar gekomen. Zij maken zich zorgen over de oudste en grootste club van Lelystad. Dat die ten onder zou gaan. Het keldert naar beneden en daar moet iets aan gebeuren”, vindt Laurense.