Betty en Daan Staal zijn magneetvissers in Lelystad: ze vangen voortdurend kluizen, kogels en geldkistjes

Twee jongens voortvluch­tig na overval op winkel in Lelystad: het is wild-west in de polder vandaag

10 mei De politie is op zoek naar twee jongens die even voor 21.00 uur donderdagavond een Albert Heijn-filiaal in de wijk De Kempenaar in Lelystad hebben overvallen. Inwoners van Lelystad hebben een Burgernet-melding gekregen waarin wordt gevraagd uit te kijken naar de twee jongens. Het is de zoveelste overval in 24 uur tijd.