Felle brand houdt huis in woning Lelystad, begane grond onbewoon­baar

Bij een hevige brand is een woning in Lelystad ernstig beschadigd. De brand brak aan het eind van de middag uit in een woning aan de Kamp 33. Daarbij werd de benedenverdieping van de woning verwoest. Deze is voorlopig onbewoonbaar.