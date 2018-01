Bewoners controleren nieuw milieurapport Lelystad Airport

De twaalfkoppige delegatie met bewoners uit vijf provincies krijgt toegang tot alle informatie en beoordeelt of de berekeningen juist zijn uitgevoerd. Hun eindoordeel gaat in februari naar de Tweede Kamer. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Kamer.

Fouten

Vorig jaar oktober toonde actiegroep HoogOverijssel aan dat de mer van het nieuwe vakantievliegveld in Lelystad vol fouten zit. Geluidsberekeningen kloppen niet waardoor Oost-Nederland met meer overlast van vliegverkeer te maken krijgt dan werd aangenomen. Minister Van Nieuwenhuizen laat de fouten in de mer momenteel repareren.

Eigen eindoordeel

De Tweede Kamer vroeg de minister eind december in een aangenomen motie om een onafhankelijk bureau dat nog niet bij dossier-Lelystad is betrokken een contra-expertise te laten uitvoeren. Ook de bewonersdelegatie moest daarin een rol krijgen. Nu blijkt dat het bureau dBvision is ingeschakeld om de contra-expertise uit te voeren op de gerepareerde mer.

,,Wij trekken samen met dit bureau op, maar geven ons eigen eindoordeel", zegt voorzitter Ter Kuile van de bewonersdelegatie, die begin december Van Nieuwenhuizen adviseerde ‘Lelystad’ uit te stellen en eerst het luchtruim opnieuw in te delen. ,,We zijn vereerd dat de Tweede Kamer heeft gevraagd ons te betrekken. Dat is voor Nederlandse begrippen uniek. We zijn afgelopen vrijdag begonnen. Over een paar weken moet ons oordeel klaar zijn.”

Maart 2018