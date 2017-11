Bewoners gaan minister adviseren over vliegroutes

,,Er is een nieuwe regering aangetreden met een nieuwe minister die nieuw beleid voert”, vertelt Ter Kuile, voormalig hoofd van de Europese luchtverkeersleidingsorganisaties (Canso) en woonachtig onder een van de geplande routes voor Lelystad Airport. ,,Dat betekent nieuwe ronde nieuwe kansen. Van Nieuwenhuizen heeft ons expliciet gevraagd om haar te adviseren. Op een open manier, frank en vrij. We mogen alles inbrengen wat we willen. Door haar open opstelling durven we de handschoen op te pakken. We hebben er vertrouwen in dat er naar onze adviezen zal worden geluisterd.”