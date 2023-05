Bewoners keren zich met petitie tegen komst McDonald’s in wijk Almere

met video Hondenbe­zit­ters ergeren zich aan tamme vos in Lelystad: ‘Hij loopt zelfs mee tot aan de voordeur’

Een tamme vos loopt al ongeveer een jaar rond in het Woldpark in Lelystad en is erg gesteld op honden. Tot ergernis van hondenbezitter Celine Schutte (26). Ze woont vlak bij het park en is absoluut niet blij met het dier. ,,Het beestje terroriseert ons gewoon.”