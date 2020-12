Bewoners starten petitie om hoogbouw op werkeiland in Lelystad tegen te gaan

Lelystad int 2 miljoen euro voor huisves­ting kwetsbaren, Zwolle moet ’t doen met 200.000 euro

10 november Een overheidspotje met 45 miljoen euro is verdeeld over 123 woonprojecten in 59 Nederlandse gemeenten. Het doel: kwetsbare doelgroepen zo snel mogelijk aan een huis helpen. In deze regio ontvingen vijf gemeenten een som geld: van tienduizenden euro's tot miljoenen.