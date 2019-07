Bezoekers brengen snel veranderende Marker Wadden in beeld

Natuurmonumenten heeft vijf fotopalen geplaatst op de Marker Wadden, op het enige van de vijf eilanden in de archipel dat voor publiek toegankelijk is. Op zo’n paal kun je je mobiele telefoon in een houder plaatsen en een foto nemen. Via een qr-code komt de foto op de website van Natuurmonumenten terecht. Tezamen vormen de foto’s een tijdlijn van de vijf plekken.

,,De natuur ontwikkelt zich snel en het landschap verandert voortdurend’’, zegt woordvoerster Rita Oppenhuizen. ,,Op deze manier kan iedereen helpen om dat in beeld te brengen. En iedereen kan het resultaat bekijken op internet.’’ Het is een nieuwe techniek, laat ze weten. ,,Je kunt ook een timelapse maken, maar hier mag het publiek meedoen.’’ Bijkomend voordeel is dat het beeldmateriaal waardevolle informatie kan opleveren voor bijvoorbeeld vogel- of insectenonderzoekers, zegt ze. Mogelijk gaat Natuurmonumenten ook op andere plekken in het land fotopalen neerzetten.